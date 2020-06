i Carabinieri della Stazione Forestale di Marzano di Nola hanno elevato sanzioni amministrative a carico di due persone di Domicella: una per aver proceduto all’abbruciamento di residui vegetali nel giorno non consentito, e l’altra per aver effettuato lavori di ripristino di una stradina esistente in assenza di autorizzazione

