Domicella, chiusura in bellezza delle festività natalizie con la Tombolata della Befana a cura della ProLoco

Il 6 gennaio per l’ultimo giorno di festività natalizie, a Domicella la Pro Loco ha organizzato ”La tombolata con la Befana”, in forma gratuita per i bambini dai 6 ai 13 anni. Grande è stata la partecipazione, con la presenza di almeno un centinaio di bambini, provenienti anche dai paesi limitrofi.

La Befana ha consegnato tanti premi e goloserie rigorosamente cucinate al momento. Il gruppo dell’Associazione Pro Loco, opera in campo socio-culturale e aggregativo ed ha la sede in Piazza Ferrante a Domicella, ed è formato da cinquanta persone capitanate dal Presidente Nicola Peluso, che con instancabile lavoro, stanno mettendo in campo molti eventi con grandi successi, mantenendo alte le tradizioni del territorio.

Il motto della squadra è il gusto di vincere e li ritroveremo presto per un altro tradizionale appuntamento il 17 gennaio con: “Il Focarone di Sant’Antuono”, festa popolare/religiosa, misto a riti scaramantici, in onore di Sant’Antonio Abate, santo protettore degli animali. Per purificare l’anima dagli spiriti maligni si accende la fiamma della tradizione con il grande Falò.

adsense – Responsive – Post Articolo