Domicella non si ferma e continua la distribuzione degli aiuti alimentari del giovedì. Si avvisano i cittadini che questa settimana la distribuzione avverrà di pomeriggio.Le persone che non riceveranno il pacco perché assenti sono invitate a ritirarlo il venerdì mattina presso gli uffici comunali. Un grazie va ai volontari della Protezione Civile che stanno dando anima e corpo per il loro paese. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile!

