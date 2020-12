DOMICELLA. Muore donna 68 enne ricoverata dal 4 novembre Covid Hospital del Moscati. Deceduti anche un montellese e un solofrano.

Ancora decessi presso il Covid Center dell’spedale Moscati di Avellino. Sono deceduti questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital, altri tre pazienti irpini: una 68enne di Domicella, un 73enne di Montella e un 77enne di Solofra.

La donna era ricoverata dal 4 novembre in gravi condizioni in terapia intensiva. Il 73enne era ricoverato in terapia subintensiva nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza dal 20 novembre e il 19 novembre era entrato in terapia intensiva.

Il 77enne era ricoverato in terapia subintensiva nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza dal 19 novembre; le sue condizioni si sono aggravate e la scorsa notte è stato trasferito in terapia intensiva.

