DOMICELLA. Nuovi casi di positività di alunni. Gli alunni delle Elementari e Media da sottoporre a tampone

Il sindaco di Domicella, Antonio Corbisiero dalla sua pagina facebook ha comunicato nuovi casi di positività al Covid nelle scuole. “A seguito di tampone si è avuto modo di riscontrare la positività di due minori frequentanti rispettivamente le classi 3 elementare e 3 media. Il Comune e la scuola hanno avviato in modo celere tutte le procedure del caso. In via preventiva e prima che avvengano le comunicazioni ufficiali – spiega Corbisiero – si invitano i genitori degli alunni in questione a procedere con l’isolamento dei propri figli e si avvisa che il comune di Domicella ha predisposto per domattina dopo le nove un tampone preventivo per tutti i bambini presso il laboratorio convenzionato “Centro Analisi Cliniche Napolitano”, a San Gennaro Vesuviano che verrà effettuato nella modalità Drive In. Il bambino, come da procedura dovrà essere accompagnato da un solo genitore e dovrà essere munito di mascherina.

Per gli alunni interessati dai casi di covid – informa Corbisiero – il tampone è possibile farlo domani dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 15.30 alle 17.30. Si informa inoltre che la durata della quarantena dovrebbe essere di sette giorni, salvo comunicazioni dell’Asl o della scuola, dall’ultimo contatto con la persona risultata positiva al virus. Il fine quarantena è dunque previsto con tampone negativo per venerdì. Il tampone preventivo per domani è facoltativo e sarà valutato dai genitori in base al caso. Chi domani effettuerà il test dovrà poi comunque ripeterlo giovedì pomeriggio o venerdì mattina”.

adsense – Responsive – Post Articolo