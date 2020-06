DOMICELLA. “Panchine d’autore”. Le panchine del paese diventano oggetti d’arte e prendono vita

Domenica, 14 giugno 2020, in Via Armando Diaz, in Domicella, c’è stata l’inaugurazione del progetto artistico intitolato “Panchine d’autore”, nato da un’idea del sindaco Antonio Corbisiero, il quale ha affidato la direzione artistica a Ferdinando Sorrentino e alla sua Associazione Culturale “NON ME NE VADO”.

Presenti all’inaugurazione del progetto, sindaco e amministrazione comunale, oltre al direttore artistico e i cittadini, tutti rispettando le norme anti Covid-19 in vigore. La fascia tricolore del comune del Vallo ha affermato: “Le panchine custodiscono migliaia di storie meravigliose, ricordi di mani che si cercano, promesse mai mantenute, baci improvvisi.

Tutti ne abbiamo una sulla quale il nostro cuore è ancora seduto”.

In primo piano, la voglia del comune di Domicella di tornare a respirare, di ripartire avanzando il passo per poter abbracciare di nuovo la vita, spingendola ad afferrare scampoli di bellezza attraverso l’arte.

Sedute pubbliche, la cui forma richiama l’aspetto di un libro, uno dei principali mezzi di diffusione della cultura, trasformate in panchine artistiche per mano di artisti talentuosi, seminate lungo le strade di Domicella, Casola e Casamanzi, con lo scopo di modellare i giorni dei propri concittadini, soprattutto quelli dei bambini, su un esempio di colore, di originalità e di creatività, dove l’arte ne è la madre.

Gli artisti autori del progetto sono: Annalisa Ambrosia; Gioia Caliendo; Gianni Fole; Simona Giglio; Fausta Sangiovani; Ilenia d’Errico; Andrea Rega.

