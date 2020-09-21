DOMICELLA. Regionali, Enzo Alaia (Italia Viva) fa tabula rasa, 464 voti di preferenza

21/09/2020 bassairpinia.it ATTUALITA', EVIDENZA, LAURO e dintorni 0

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A Domicella Italia Viva è il primo partito dopo il voto delle regionali con un 45,64% e con 464 preferenze assegnate a Vincenzo Alaia, 5 a Antonio Cerrato e 3 a Giuseppina Castellano.

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