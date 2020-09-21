DOMICELLA. Regionali, Enzo Alaia (Italia Viva) fa tabula rasa, 464 voti di preferenza

A Domicella Italia Viva è il primo partito dopo il voto delle regionali con un 45,64% e con 464 preferenze assegnate a Vincenzo Alaia, 5 a Antonio Cerrato e 3 a Giuseppina Castellano.
|DE LUCA VINCENZO
|804
|83,75
|ITALIA VIVA
|408
|45,64
|PARTITO DEMOCRATICO
|145
|16,22
|DE LUCA PRESIDENTE
|62
|6,94
|LIBERALDEMOCRATICI – MODERATI
|41
|4,59
|CENTRO DEMOCRATICO
|29
|3,24
|DAVVERO – PARTITO ANIMALISTA
|24
|2,68
|+CAMPANIA IN EUROPA
|18
|2,01
|FARE DEMOCRATICO – POPOLARI
|18
|2,01
|EUROPA VERDE – DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE
|3
|0,34
|CAMPANIA LIBERA
|2
|0,22
|DEMOCRATICI E PROGRESSISTI
|2
|0,22
|NOI CAMPANI
|2
|0,22
|PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
|1
|0,11
|PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – LEGA PER L’ITALIA
|1
|0,11
|PER LE PERSONE E LA COMUNITA’
|0
|0
|Totale liste
|756
|84,56
|CALDORO STEFANO
|92
|9,58
|FRATELLI D’ITALIA
|49
|5,48
|FORZA ITALIA
|13
|1,45
|LEGA SALVINI CAMPANIA
|11
|1,23
|UNIONE DI CENTRO
|7
|0,78
|IDENTITÀ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD
|6
|0,67
|ADC – ALLEANZA DI CENTRO
|2
|0,22
|Totale liste
|88
|9,84
|CIARAMBINO VALERIA
|56
|5,83
|MOVIMENTO 5 STELLE
|42
|4,70
|SALTALAMACCHIA LUCA
|5
|0,52
|TERRA
|5
|0,56
|GRANATO GIULIANO
|3
|0,31
|POTERE AL POPOLO!
|3
|0,34
|ANGRISANO SERGIO
|0
|0
|TERZO POLO
|0
|0
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