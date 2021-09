DONATI DUE CORDLESS ALLA SUAP DI BISACCIA, I FAMILIARI DI UNA PAZIENTE RINGRAZIANO IL PERSONALE

I figli di una paziente della SUAP di Bisaccia ringraziano il personale del reparto per aver accudito la propria madre gravemente malata, donando due cordless alla struttura. La signora Miranda Maruotto era stata ricoverata presso la SUAP dall’11 dicembre 2019 al 6 agosto 2021. “Grazie di cuore a tutti voi. Avete accudito e coccolato mamma, le avete voluto bene cercando di alleviare il suo dolore. Mamma con voi non era sola, ve ne saremo grati per sempre”, queste le parole dei figli in un biglietto che ha accompagnato il dono al reparto.

