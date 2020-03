DONNE AL VOLANTE IN IRPINIA. 8 marzo. La provincia di Avellino la più rosa della Campania alla guida

L’Osservatorio di AutomobilismoIrpino.it illustra la composizione di genere ed età per le patenti attive in Irpinia sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Sono 188.721 le donne al volante in provincia di Avellino. A rilevarlo è l’Osservatorio di AutomobilismoIrpino.it sulla base dei dati forniti dal Ministero Infrastrutture e Trasporti ed aggiornati al 26 febbraio 2020. Sul totale delle 266.946 patenti attive in Irpinia, la quota rosa colora il 42,6% del totale, ma a spiccare è la proporzione sulla popolazione di genere. Se infatti secondo le ultime statistiche diffuse su base regionale solo il 54,4% delle donne in Campania è titolare di patente di guida, in provincia di Avellino sono invece il 60,3% avvicinando il dato nazionale pari al 63,2%. Discorso analogo per gli uomini che in Irpinia sono patentati per l’85%, esattamente come nel dato nazionale, mentre in Campania compongono l’81,5%. Nella distribuzione per fasce di età emerge poi come tra i 35 ed i 39 anni le donne diventino quasi il 48% del totale, mentre nelle fasce più anziane si riducano progressivamente. Scendono infatti al 21,6% tra i 75 ed i 79 anni, quando il rinnovo è ogni 3 anni ed infine all’11% dagli 80 anni in poi, quando la patente ha valore solo biennale. Da notare comunque come siano circa 900 le donne ultraottantenni titolari di patente in Irpinia dove i colleghi maschi sono 7.295.

adsense – Responsive – Post Articolo