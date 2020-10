La società ASD SOLOFRA CALCIO comunica che la partita contro il Baiano, in programma sabato 10 ottobre per la seconda giornata di campionato, è stata rinviata a causa della positività di un calciatore del Baiano. Nei prossimi giorni la federazione si esprimerà sulla data del recupero. La società augura buona guarigione al calciatore positivo e alla squadra, perché possa tornare presto in campo per praticare la grande passione per il calcio dilettante.

