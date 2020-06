Il decreto del Vescovo di Nola Marino, dopo quasi 4 mesi ritorna la celebrazione dei funerali e di altre cerimonie. Ad esclusione delle processioni

È stato pubblicato il decreto del vescovo di Nola Francesco Marino con le indicazioni della Conferenza Episcopale Campana. Si sottolinea che:

1. sarà possibile celebrare le esequie in chiesa;

2. con la ripresa dell’anno pastorale (sett-ott) sarà possibile riprendere il catechismo dei bambini: non è possibile celebrare le prime comunioni senza prima aver recuperato gli incontri persi;

3. le processioni non sono ancora consentite;

4. data la temporanea sospensione delle cresime, per i prossimi battesimi è necessario scegliere padrini già cresimati.

