Doppio intervento dei Vigili del Fuoco in Irpinia nel pomeriggio. Ecco dove

I Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 18’17 sono intervenuti ad Ariano Irpino in contrada Grignano per un incendio che riguardante due depositi agricoli con al loro interno circa 300 balle di paglia e attrezzi vari. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto le squadre dei distaccamenti di Grottaminarda e Ariano Irpino. Le operazioni di spegnimento sono in corso con il fine di evitare che le fiamme possano interessare la vicina abitazione.

A seguire, alle 18’43, sempre di oggi 15 febbraio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Montoro in contrada San Pietro, per un incendio che ha interessato una baracca in legno e lamiere adiacente ad un’abitazione, adibita a deposito agricolo. Due le squadre intervenute dalla sede centrale del Comando Irpino, le quali hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

