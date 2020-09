Dramma in Campania: bimbo trovato morto in una siepe a Roccapiemonte

Choc a Roccapiemonte: il corpo di un bambino senza vita è stato trovato in una siepe. La scoperta è stata fatta da una coppia di anziani coniugi, che hanno subito lanciato l’allarme

E’ accaduto nel tardo pomeriggio. Gli anziani hanno notato il corpo senza vita di un neonato, avvolto in un lenzuolo nei pressi di una siepe in via Roma. Sul posto sono arrivati non solo i sanitari del 118 ma anche i carabinieri di Castel San Giorgio. I carabinieri della locale stazione e i colleghi della compagnia di Mercato San Severino sono intervenuti insieme alla polizia municipale. Si attende l’arrivo del medico legale per un primo esame esterno.

