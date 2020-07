Dramma in Irpinia, il comandante dei carabinieri della Compagnia di Calitri è stato trovato senza vita. Andrea Apicella, originario del napoletano si è suicidato con un colpo di pistola all’interno della sua abitazione. Sono in corso le indagini per fare luce sulla drammatica vicenda e capire cosa ha portato l’uomo ha compiere l’insano gesto. Il comandante lascia soli moglie e i suoi due figli.

