E’ il momento di dare il segnale al mondo intero di che pasta sono gli italiani. La bandiera tricolore per dire “Ce la faremo”. Condividete

Abbiamo visto tante volte negli Stati Uniti famiglie esporre la bandiera a stelle e strisce e l’abbiamo sempre vista un’abitudine piuttosto eccentrica anche se un po’ di invidia l’abbiamo provata per il patriottismo di francesi e americani. Con un certo pudore noi italiani la rispolveriamo da armadi o cassetti solo in occasione dei Mondiali di calcio. Penso che in questa occasione, dove l’Italia intera lotta contro il Coronavirus sarebbe bello lanciare questo messaggio a tutto il mondo, esponendo in ogni casa sul proprio balcone, terrazzo o dove si vuole il nostro tricolore. Un segnale questo da dare al mondo intero, una nazione la nostra che in queste ore viene isolata per paura del contagio da Coronavirus. Ma noi “Ce la faremo”. Diamo dimostrazione che gli italiani quando vogliono sono un popolo che si dimentica delle divisioni politiche, economiche ecc. e si unisce nella lotta, contro un nemico invisibile.

Per favore, non vergognatevi. Se qualcuno se la sente, la esponga già da oggi. Bianco, rosso e verde sono tre bellissimi colori. L’iniziativa è di Bassairpinia.it