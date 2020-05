È morto il pianista Ezio Bosso, on. Casciello (FI): “A Castellabate provate emozioni indimenticabili, artista di rara sensibilità”.

«È morto Ezio Bosso. È una notizia triste, molto triste. Con Ezio Bosso scompare non solo un grande protagonista della cultura e della musica italiana ed internazionale ma un artista di una rara sensibilità capace di trasfigurare i limiti e le sofferenze di una lunga battaglia contro il male che non lo ha risparmiato. Non dimenticherò le emozioni provate nell’agosto scorso a Villa Materazzo a Castellabate quando Ezio Bosso diresse l’Orchestra Filarmonica Salernitana. Sono certo che il Signore lo avrà già accolto tra le sue braccia.». È il ricordo dell’onorevole Gigi Casciello, deputato di Forza Italia, tra i fondatori dell’Associazione Voce Libera e componente della Commissione Cultura della Camera.

