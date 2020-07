E’ uscito l’ultimo singolo “L’ultimo ballo” – Le Notti Bianche, del duo musicale composto da Rino Candela e Francesco Bonanno

L’ultimo ballo è il quarto singolo del progetto “Le Notti Bianche”, ed è un brano che anticipa l’uscita di un EP previsto in autunno. È il risultato di mesi in studio alla ricerca di un sound che possa dare unicità e carattere alla band. L’ultimo ballo è stata scritta in un momento in cui il tempo sembrava essersi fermato e non nasce per la quarantena ma è frutto di un periodo in cui si sentiva il bisogno di rigenerarsi, di raccontare la storia di una ragazza qualunque, immersa nella sua quotidianità. È una sorta di inno alla speranza in cui la protagonista è sospesa tra sogno e realtà, aspettando che il tempo riprenda la sua corsa e finalmente le piazze torneranno ad essere affollate.

Il brano è accompagnato da un videoclip su YouTube creato attraverso una raccolta video con i fans in cui i ricordi danno quel pizzico di nostalgia, ma allo stesso tempo un velo di speranza. BIOGRAFIA

Le Notti Bianche è un duo musicale composto da Rino Candela e Francesco Bonanno proveniente da un paese di provincia tra Avellino e Napoli. Il progetto nasce su una terrazza in una notte d’estate del 2017 e il nome è un chiaro riferimento all’omonimo romanzo dello scrittore russo Fëdor Dostoevskij, ma richiama anche alla giovinezza e alle notti insonni.

Accomunati dalla stessa passione per la vecchia e la nuova scuola cantautorale italiana, ma anche dai suoni dell’indie pop d’oltreoceano, il progetto prende forma da settembre 2017 con la pubblicazione di alcune cover indie italiane che ottengono una grande risonanza social. Il 16 aprile 2018 esce il primo singolo “Passeggiate”, completamente autoprodotto. Da ottobre 2018 il progetto resta in stallo per alcuni impegni che non permettevano lo svolgimento dei lavori e riprende ad aprile 2019.Inizia da qui un periodo di numerosi live in Campania e non solo (circa 70 al 14/02/20).

Il 26 agosto 2019 esce il secondo singolo “Erasmus”.

Il 23 dicembre 2019 esce il terzo singolo “Astronauti”.

Il 17 luglio 2020 è in uscita il quarto singolo intitolato “L’ultimo ballo”, prodotto durante la

quarantena.

Lavoro che anticipa l’uscita di un EP previsto per l’autunno e di un sound che richiama sonorità

dream pop.

Le Notti Bianche è un progetto totalmente autoprodotto e tutto il materiale audio/video pubblicato fino ad ora è stato prodotto, pubblicato e sponsorizzato esclusivamente dalla band.

Il carattere distintivo del progetto sono delle lucine che accompagnano il gruppo in ogni esibizione ricreando un’atmosfera intimista.

