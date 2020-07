EBOLI. Il MID (Movimento Italiano Disabili) inaugura spiaggia accessibile per i disabili

Il Coordinatore Campania del Mid Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito ieri mattina 13 Luglio ha preso parte ad Eboli in Provincia di Salerno all’inaugurazione dell’ apertura della spiaggia accessibile per disabili “Mare per tutti “ , una struttura dotata di 28 gazebo e 50 ombrelloni per ospitare persone con disabilita , una struttura che ha visto in campo per la realizzazione oltre ai promotori gestori della struttura anche comune , piano di zona e volontari.

Un lavoro a detta del sindaco Massimo Cariello che ringrazio dell’ospitalità e della sensibilità verso le problematiche dei diversamente abili che ha visto in campo oltre alle associazioni, l’assessorato politiche sociali del Comune di Eboli, il progettista e la dirigente del Comune.

Alla conferenza stampa ho avuto l’onere di conoscere il Disability Manager del Comune di Eboli persona di grande spessore culturale e umano a mio avviso una figura di garanzia per i diversamente abili . inoltre presente all’evento la presidente del Csv di Salerno, la rappresentante della Consulta per disabili di Battipaglia, una grande sinergia tra terzo settore e istituzioni, oltre che l’assessore alle politiche sociali e tante altre realtà associative.

Posso affermare pienamente che partecipare all’evento e poter far sentire la voce di tanti disabili non presenti all’evento in affermazione dei diritti quale Mission del Mid che ho l’onore di rappresentare in Campania è stata un’emozione per me forte che porterò per sempre incisa nel mio cuore.

In Campania però oltre quest’apertura della struttura nel pomeriggio si è tenuto anche il Consiglio Regionale della Campania dove all’ordine del giorno vi era una proposta di legge regionale avente ad oggetto: Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione posta all’attenzione del Consiglio dalla consigliera regionale Dott.ssa Maria Ricchiuti che a gran cuore ringrazio approvata all’unanimità richiesta dal Comitato Spiaggia Superabile di Sorrento col quale mi congratulo e auspico di poter tracciare una collaborazione proficua sul versante di Sorrento.

Il Coordinatore Campania del Mid Giovanni Esposito Movimento Italiano Disabili dichiara: Giornata storica per la Campania per una svolta decisa e concreta in termini di accessibilità universale in Campania sulle spiagge e sulle nostre coste . quando si parla di temi importanti e rilevanti come l’accessibilità universale non possiamo che esprimere la nostra piena soddisfazione.

