Ecco come difensersi dal contagio nei luoghi di lavoro. L’idea è della Vetrotecnica Borrelli. Foto

Anche la Vetrotecnica Borrelli è in prima linea per far fronte all’emergenza Covid-19 che ha invaso prepotentemente la nostra amata Italia. Per ridurre le probabilità di contagio anche all’interno di tutti gli esercizi commerciali che vendono beni di prima necessità, la Vetrotecnica di Felice Borrelli ha studiato la realizzazione di pannelli divisori (Fissi e Amovibili) in lexan trasparente, ottimi per separare elegantemente ambienti a contatto con il pubblico ottenendo la massima protezione da diffusione di batteri e virus. Tante le richieste giunte fino ad esso proprio per tutelare in particolar modo cassiere e addetti a banchi salumi, macelleria ecc. Per ulteriori informazioni, sopralluogo gratuito e senza impegno di acquisto potete contattare l’azienda al seguente indirizzo: Via Polveriera, 306 – Nola (NA) oppure Via Piave, 138 – Avellino (AV). Contatti telefonici Tel. 0815123660 – Cell. 3358385782.

adsense – Responsive – Post Articolo