Ecco i candidati della Lista “Salviamo Senerchia. Un paese ci Vuole” per le elezioni amministrative di Senerchia del 3 e 4 ottobre 2021

Adriano Mazzone Candidato sindaco

Anastasia Gasparro

Debora Grillo

Donatella Mazzone

Debora Naponiello

Concetta Anna Varalla

Mario D’Ambrosio

Gelsomino De Vita detto Mino

Elia Christian Grillo

Alessandro Marzullo

Pietro Trimarco

Mazzone: Mi candido per ridare dignità a Senerchia

Il prof. Adriano Mazzone presenta la sua lista “Salviamo Senerchia. Un paese ci vuole”.

“Ripartiamo da qui, dalla nostra storia, dalle nostre storie, per ridare dignità a questa comunità – afferma il prof. Adriano Mazzone, medico otorino, che a dieci anni dalla sua ultima esperienza amministrativa, 2 mandati da Sindaco, presenta la sua candidatura per ritornare ad indossare la fascia tricolore di Senerchia. – La nostra campagna elettorale – prosegue Mazzone – ha un unico obiettivo: vincere per far vincere Senerchia. Dopo 10 anni di amministrazione Grillo, il nostro comune si presenta abbandonato, con cantieri mai ultimati e opere lasciate in sospeso a partire dal centro storico che ormai è a rischio crolli dopo anni di incuria. La nostra lista ha già nel nome una missione: “Salviamo Senerchia” e una citazione di Pavese “un paese ci vuole” che esprime tutta la voglia e l’impegno che siamo pronti a mettere in un’esperienza amministrativa che dovrà ridare a Senerchia un futuro possibile. La nostra compagine è composta da donne e uomini che hanno competenze, professionalità e forze da mettere al servizio di una comunità che deve ritrovare prospettiva e speranza. Sono fiero – prosegue il candidato Mazzone – di aver assicurato in lista una piena parità di genere. 5 donne, ognuna con la sua storia e la sua forza: Anastasia Gasparro, giovane studentessa di giurisprudenza, Debora Grillo, giovane lavoratrice, Debora Naponiello, studentessa di medicina, Donatella Mazzone, impegnata nel sociale da anni, Concetta Anna Varalla, affermato avvocatessa del foro di Parma. E 5 uomini capaci e specchiati, Elia Christian Grillo, senerchiese di Nizza in rappresentanza di tutti i senerchiesi che vivono altrove, Mario D’Ambrosio, geometra impegnato sempre per la comunità senerchiese, Gelsomino De Vita, uomo di cultura che ha scritto, discusso di Senerchia con analisi sempre lucide, Alessandro Marzullo, pensionato che con me ha amministrato dal 2001 al 2011 Senerchia, e Pietro Trimarco, imprenditore che ha combattuto in consiglio comunale in questi anni portando avanti battaglie di giustizia dai banchi dell’opposizione. Con questa squadra e con tutti i senerchiesi che vorranno darci una mano – afferma Mazzone – mi sento pronto ad affrontare e vincere le sfide che ci aspettano”.

