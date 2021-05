Come ogni fine settimana torna l’appuntamento con il sistemone realizzato dalla ricevitoria dell’AugustusBar di Sperone. Il montepremi continua a salire raggiungendo la faraonica cifra di 156,1 milioni di euro. Il sistema di oggi prevede ben 40 quote da 15,40 cadauna e 2464 combinazioni e 84 numeri in gioco. Non resta che attendere l’estrazione di sabato 22 maggio e incrociare le dita.

