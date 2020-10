Ecco le nuove maglie della Sandro Abate nella descrizione dello sponsor tecnico Magma.

Oggi su è tenuta al PalaDelMauro la presentazione ufficiale della Sandro Abate 2020-2021. Di seguito la descrizione delle nuove maglie da parte dello sponsor tecnico Magma.

MAGMA®️ OFFICIAL MATCHWEAR FOR ASD SANDRO ABATE FIVE SOCCER

Presentazione ufficiale maglie gara Asd Sandro Abate per il campionato nazionale FUTSAL serie A 2020/2021.

FEDE. CORAGGIO. MEMORIA.

Una maglia progettata nel nome di Don Sandro.

La recente revisione del logo voluta da Massimo Abate, con l’aggiunta della scritta Avellino nella parte inferiore, coincide anche con la disputa delle gare casalinghe, finalmente, tra le mura amiche del Paladelmauro. L’occasione giusta per rimarcare la propria identità e la propria fede sportiva. L’occasione giusta per omaggiare la MEMORIA di Don Sandro, imprimendo il suo volto sulla maglia dei calciatori, i quali, sappiamo già che la onoreranno al meglio, portando i colori della Sandro Abate, di Avellino e di una provincia intera, il più in alto possibile.

Fabric: Mineral 100% Polyester 140g

Model: Semi-girocollo con maniche raglan interamente cucita a mano

Grafica sublimata con sfumature tono su tono

®️ Logo MAGMA in gomma spessorata 3 mm applicata in termoadesivo.

Patch Sandro Abate applicata in termoadesivo

Marchio “OFFICIAL MATCHWEAR” anti contraffazione stampato sul lato

Prodotto Artigianale Made in Irpinia

adsense – Responsive – Post Articolo