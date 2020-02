Efficientamento energetico della scuola primaria ad Alvanella: a Monteforte arrivano 410mila euro dal Ministero

Un’ottima notizia per il Comune di Monteforte Irpino arriva dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: l’efficientamento energetico della scuola Primaria sita in località Alvanella sarà finanziato per circa 410.000 €.

Il finanziamento rientra nell’ambito del sotto-piano del PO ambiente denominato “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico”, e fa riferimento al progetto di efficientamento energetico approvato con la delibera di giunta comunale n.9 del 12/01/2018.

La spesa complessiva, quantificata in euro 481.019,18, sarà coperta per € 410.480,61 dal finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e per €70.538,57 (da coprire con fondi Cassa Depositi e Prestiti) dal Comune di Monteforte Irpino.

«Arrivano dal Ministero fondi che serviranno a migliorare la qualità dei nostri servizi scolastici – ha spiegato il Sindaco di Monteforte Irpino Costantino Giordano – La nostra attenzione verso le infrastrutture del territorio è costante, per questo abbiamo seguito con grande attenzione tutto l’Iter che ha portato al finanziamento e siamo fieri di comunicare la buona notizia a tutti gli studenti del plesso scolastico di Alvanella.»

«Siamo contenti di questo ennesimo risultato ottenuto in ambito di finanziamenti intercettati – ha aggiunto l’Arch. Carmine Tomeo, Assessore ai LL.PP, Fondi Europei, riqualificazione urbana e Urbanistica – come abbiamo ribadito più volte nel corso di questa consiliatura, con i tantissimi fondi intercettati riusciremo a dare a Monteforte Irpino un nuovo volto, accrescendo la qualità dei servizi e investendo in maniera decisa sul recupero e l’efficientamento delle infrastrutture.»

