Elezioni amministrative 2021, gli orari di apertura e chiusura dei seggi il 3 e 4 ottobre

In occasione delle amministrative 2021, i seggi elettorali saranno aperti dalle 7 di mattina alle 23 nella giornata di domenica 3 ottobre e dalle ore 7 alle ore 15 in quella di lunedì 4 ottobre.

Potrebbe capitare che all’ora di chiusura dei seggi, negli spazi adibiti al voto, siano ancora presenti elettori che non sono riusciti a votare. In questo caso, è compito del presidente di seggio chiedere al segretario di prendere nota degli elettori in attesa e ammetterli al voto nell’ordine di annotazione. Se anche fuori dal seggio dovesse verificarsi la stessa situazione, il presidente può ammetare al voto gli elettori in fila e chiedere a chi è addetto al mantenimento dell’ordine di regolare l’accesso dei cittadini all’interno del seggio.

