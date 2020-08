ELEZIONI REGIONALI CAMPANIA 2020 Anna Maria Vecchione (Forza Italia): “Siamo chiamati a dare risposte ai cittadini dopo che la pandemia e il fermo produttivo per le misure di contenimento del virus da Covid-19 hanno prodotto conseguenze molto pesanti”.

Tra gli argomenti che dobbiamo affrontare nella tornata elettorale di certo un punto principale è quello legato alle conseguenze socio-economiche Post Covid. Le indagini condotte dagli enti preposti hanno reso una fotografia che evidenzia segnali di drastico calo per produzione, fatturato e ordini in Irpinia come nei territori limitrofi ed una difficile ripresa. Da parte nostra occorre lavorare per una ripresa reale nella seconda parte dell’anno.

E’ questo uno degli obiettivi che mi prefiggo, per il bene delle nostre comunità”.

Da candidata di Forza Italia devo affrontare questa problematica non con promesse ma con idee e fatti. Sono evidenti rallentamenti per la dinamica produttiva delle piccole e medie imprese dell’industria, crollo nelle vendite, locali commerciali chiusi. Anche nei nostri territori la fase di recessione industriale registrata nel 2019 ha determinato una crisi cosi profonda da bloccare tutto l’indotto industriale, o meglio quel poco di industria che c’era.

