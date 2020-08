Elezioni regionali in Campania Giuseppe Alviti ( Lega Sud ) :Elezioni falsate da covid-19 e Parentopoli

“In queste elezioni regionali in Campania sia a destra che a sinistra sembra avere a che fare coi dilettanti allo sbaraglio…e via alla candidatura dei parenti..c’ è una parentopoli elettorale in atto..

Ed è un grande e grave attentato alla democrazia…la casta pretende di autoeleggersi con il benestare dei comitati di affari a totale danno e spregio del popolo che è l’ unico realmente a soffrire di fame.

È nostro dovere di approfondire sia come appartenenti alla società civile che come uomini che da sempre si battono per un vero stato sociale.

È veramente vergognoso che gente che non ha santi in paradiso o soldi per pagare deve attendere mesi anche per un intervento chirurgico oncologico bisogna attivare una rivoluzione della coscienza a partire da subito

Da non dimenticare che scelleratamente si va a votare nella seconda ondata covid-19 mettendo a rischio la salute della cittadinanza” ha dichiarato Giuseppe Alviti.