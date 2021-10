Elezioni Rsa/Rls Fca Security (AV), Ugl:”Grande risultato a Pratola Serra”.

“Grande risultato dell’Ugl Metalmeccanici alla Fca Security di Pratola Serra (AV), azienda di protezione, tutela, presidio e custodia del patrimonio mobiliare e immobiliare aziendale Stellantis. L’Ugl si presenta con la propria lista e per la prima volta al rinnovo delle Rsa/Rls e ottiene il 39,2% dei consensi”.

Forte è la soddisfazione del Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici Antonio Spera e del Segretario Provinciale dell’Ugl Metalmeccanici di Avellino, Ettore Iacovacci per i quali, “l’Ugl Metalmeccanici si vede gratificata dalla fiducia e dal consenso dei lavoratori che con il loro voto ha permesso alla lista, presentatasi per la prima volta con i propri candidati, di aggiudicarsi con una grande caparbietà l’Rsa e l’Rls Mario Brancaccio risultando di fatto anche il più votato. Dalla Federazione vanno i complimenti al neo eletto Brancaccio per l’impegno che ha dedicato al conseguimento dell’importante risultato, unitamente ai ringraziamenti che vanno a tutti i lavoratori che hanno permesso per la prima volta di essere rappresentati dell’Ugl metalmeccanici. Forte è la nostra soddisfazione, l’Ugl Metalmeccanici vince – concludono Spera e Iacovacci -, riesce ad eleggere un rappresentante dei lavoratori che sostenuto dall’ampia fiducia, permette alla nostra o.s. di raggiungere di fatto un risultato unico e storico dove anche questa volta si aggiunge un nuovo tassello di rappresentante Ugl alla Fca Security di Pratola Serra (AV): con il neo eletto Brancaccio, tutta la squadra saprà certamente rappresentare le istanze di tutti i dipendenti dell’azienda del sito Avellinese”.

