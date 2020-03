Emergenza Coronavirus, i Club Leo e Rotaract campani uniti per l’emergenza sanitaria

A fronte dell’emergenza del contagio del Covid-19, i Leo Club Campani ed i Rotaract Club si sono uniti in prima linea per un intervento per far fronte all’emergenza sanitaria che sta colpendo il Mondo ed in particolare il nostro Paese al fine di evitare il collasso delle strutture sanitarie Campane, già troppo carenti.

Hanno creato, in un tempo davvero esiguo, una piattaforma dove ognuno potrà dare il suo contributo.

Anche la più piccola donazione non sarà scontata, anzi. L’intero importo sarà devoluto al “Azienda dei Colli” (Monaldi-Cotugno-CTO) per l’incremento dei reparti di terapia intensiva.

Ecco il link per contribuire e donare: https://www.gofundme.com/f/raccolta-fondi-per-contrastare-il-corona-virus?utm_medium=chat&utm_source=whatsapp-visit&utm_campaign=p_lico+share-sheet

Chiunque desideri ricevere maggiori informazioni può reperire informazioni utili sulle pagine istituzionali dei club.

