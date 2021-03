EMERGENZA COVID, SIBILIA (M5S, Interno): “Pronti a destinare parte degli stipendi dei parlamentari M5S ad ospedali e imprese”

“Marzo purtroppo non sarà un mese semplice tra contagi, varianti e zone rosse. Però se chiediamo ai cittadini di fare sacrifici, dobbiamo essere pronti a farne anche noi. Da anni i parlamentari M5S si tagliano lo stipendio: abbiamo accumulato un residuo di circa 7 milioni che possiamo destinare subito all’emergenza Covid. Sarebbe un buon esempio da parte di tutti i parlamentari attuare un taglio dei propri stipendi almeno per i mesi di marzo e aprile per dare un segnale concreto durante questa emergenza. Vogliamo fare un piccolo gesto congiunto per aiutare ospedali e imprese? Noi come sempre ci siamo, gli altri partiti?”

E’ quanto scrive in un post su facebook il Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA.

adsense – Responsive – Post Articolo