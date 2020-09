AVELLINO. ENZO ALAIA, ufficialmente riconfermato consigliere regionale. Biancardi: “Inizia una nuova era per la politica irpina”

E’ ufficialmente uno dei 50 consiglieri regionali eletti nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre. Avella diventa il cuore della politica irpina con un Alaia il candidato più votato in tutta la provincia sponsorizzato senza esclusione di colpi dal presidente della Provincia di Avellino nonchè sindaco di Avella Domenico Biancardi, ma soprattutto da tanti amici sparsi in tutta la Provincia. Uno smacco ai candidati del capoluogo, in particolare del Pd, primo partito in provincia, difficile da digerire. Con l’asse Alaia-Biancardi, il mandamento baianese ha di che rallegrarsi. Italia Viva vola in provincia diventando il secondo partito subito dopo il Pd e il terzo in Campania. Il primo a congratularsi con Alaia è stato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

adsense – Responsive – Post Articolo