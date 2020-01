Epifania di solidarietà, D’Amelio e Morgante in visita ai pazienti della Sps di Bisaccia

“Anche quest’anno, come accade ormai da tempo, ho scelto di trascorrere la giornata dell’Epifania donando la tradizionale calza nei luoghi dove la sofferenza, la malattia e il disagio sociale si avvertono in maniera più forte. Per questo motivo, accompagnata dal direttore generale dell’Asl Avellino Maria Morgante, sono stata questa mattina presso la struttura polifunzionale per la salute “Di Guglielmo” di Bisaccia” e ho visitato il reparto di riabilitazione psicologica, la Suap per i pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza, lo Psaut, l’Hospice e la residenza sanitaria per anziani”. Lo dichiara la presidente del Consiglio regionale della Campania Rosetta D’Amelio.

“E’ sempre appagante spendere qualche ora incontrando e conversando con gli ospiti e i pazienti delle nostre strutture sanitarie, manifestando a loro e agli operatori della salute la vicinanza delle istituzioni – continua D’Amelio -. Abbiamo realtà in provincia di Avellino dove la qualità dei servizi offerti è altissima. Una ragione in più per augurare al personale impegnato in prima linea buon anno”.

