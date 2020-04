ERCOLANO: Carabinieri impegnati in una giornata di solidarietà

I Carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno donato 10 giochi da tavolo ad altrettanti bambini de “La Locanda”, cooperativa che opera nel sociale diretta da Padre Pasquale Incoronato.

I militari hanno ricevuto alcuni disegni realizzati da bambini nell’ambito del progetto “Cultura alla legalità con i Carabinieri”, promosso dal preside della scuola media ed elementare “G. Rodinò” come ringraziamento per l’attività svolta in questo periodo.

I Carabinieri hanno anche distribuito dei tablet ai bambini della scuola “A. Maiuri” per permettere loro di seguire le lezioni a distanza.

