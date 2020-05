I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno denunciato un 17enne di Massa di Somma per resistenza a p.u.

A bordo di un quad non ha rispettato l’alt intimato dai militari ed è stato inseguito per centinaia di metri tra le strade della città. ha percorso – tra i pedoni – corso Resina e vico Ascione ed è stato poi bloccato, identificato e denunciato.

