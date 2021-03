ESAMI AVVOCATO: Santoro e Iandiorio (Più Europa), 30.000 giovani sospesi, urgente trovare soluzione

“Oggi è stato comunicato l’ennesimo slittamento degli esami di Stato per la professione di avvocato. Esami che oltre 30.000 giovani in tutta Italia e ben 5.000 in Campania attendevano da oltre un anno e senza i quali si trovano in un limbo normativo che gli impedisce di esercitare la professione per la quale si sono formati. Siamo in una fase molto delicata, tuttavia non è più sostenibile e tollerabile la sospensione di fatto della vita di migliaia di giovani in tutto il Paese” affermano in una nota, della Direzione Nazionale di Più Europa, e, Vicecoordinatore di Più Europa Salerno.