EscaJazz 2020, posti esauriti in 48 ore dall’annuncio via social del Festival.

L’associazione EscaJazz, presieduta da Michele Penta che è anche Direttore Artistico, scalda i motori per l’edizione 2020 del Festival più amato dagli appassionati di jazz in Irpinia.

“Abbiamo voluto fortemente seguire le sollecitazioni che ci venivano dal pubblico – commenta Penta – e rispondere alla tristezza del lockdown con una edizione di EscaJazz che di sicuro sarà più complicata e difficile ma che parte direttamente dal cuore. Grandi novità, innanzitutto nelle location e nei modi di accesso alle serate, abbiamo infatti fatto nostre le prescrizioni delle norme anti-covid trasformando la difficoltà in opportunità e trovando spazi naturali bellissimi come alternativa al nostro amato Belvedere. I dintorni di Sant’Angelo all’Esca, però, si sono rivelati adatti sia a rispettare le norme di sicurezza, sia a regalare nuove emozioni. Il riscontro del pubblico ci ha premiato come non mai, se è vero infatti che i posti sono limitati e accessibili solo su prenotazione, infatti, è altrettanto vero che sono andati esauriti in 48 ore dall’annuncio via social del Festival. Ottimo il programma come sempre a impreziosire un’edizione che sarà senza fondi e con il solo concorso degli sponsor più tradizionalmente affezionati alla manifestazione e, pertanto, un regalo dell’Associazione EscaJazz al pubblico e alla Musica”.

Oggi il programma si apre alle 18.30 con il Concerto al Tramonto con Beatrice Valente ft Ergio Valente e con Rocco Sagaria.

Domani, 8 agosto, si prosegue, sempre alle 18.30, con il Concerto al Tramonto con Angela Esmeralda ft. Stefano De Vivo.

Nella notte tra sabato e domenica, alle 4.30, ci sarà l’affascinante Concerto all’Alba con Carmine Ioanna, il virtuoso irpino della fisarmonica. La giornata conclusiva termina alle 18.30 con il terzo Concerto al Tramonto con Marco Zurzolo ft. Antonello Rapuano e Peppe Timbro.

Come già detto i posti sono del tutto esauriti, quindi a parte i prenotati non sarà possibile ospitare ulteriori spettatori in ossequio alle norme di sicurezza anti-covid; (info@escajazz.com e 324 6032852 / 329 8835212). I prenotati dovranno presentarsi almeno 15 minuti in anticipo per facilitare e velocizzare le operazioni di registrazione e fino alla capienza massima secondo le normative anti-covid.

