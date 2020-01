Escort Advisor svela le classifiche delle migliori escort tra polemiche e ilarità: scopri le Top Ten!

Qui è possibile visionare le classifiche per scoprire le escort e le escort trans migliori d’Italia: https://www.escort-advisor.com/ea/news/?id=238 Nota bene: le città indicate sono quelle dichiarate al momento dalle ragazze sul sito. Le escort spesso sono “in tour” in varie zone d’Italia. Per maggiori informazioni o per fissare interviste con le sex workers scrivere a deborah.villarboito@dontouch.ch. La prima escort in classifica del 2019 è Maia di Verona, che spesso è in tour in Lombardia. Originaria della Repubblica Ceca, ha 25 anni: “Lavoro molto bene con le recensioni, ho capito che attraverso di queste i clienti sono invogliati a venire perchè vanno sul sicuro: trovano esattamente quello che viene descritto dagli altri e quindi mi scelgono perchè vado incontro ai loro gusti. Grazie le recensioni posso avere tariffe che vanno dagli 80 euro ai 300. Mi sono comprata la casa. I clienti? I veneti sono più freddini, mentre i lombardi più aperti. Perchè faccio questo lavoro? Per passione!” La migliore escort trans del 2019 è Silvia di Novara, che però gira tutta l’Italia per lavoro. Venezuelana di 47 anni, è felicemente sposata con il suo compagno, con cui sta da più di 18 anni: “La mia famiglia sa che faccio questo lavoro, esercito da circa 20 anni. Sono molto contenta che tante persone abbiano scritto delle belle recensioni su di me e di essere una tra le professioniste più cliccate di Escort Advisor”. “Escort Advisor ha presentato le migliori professioniste del sesso in Italia del 2019 e lo ha fatto con il suo consueto tono di voce. Attraverso il meccanismo delle recensioni gli utenti hanno la possibilità di condividere le loro esperienze, garantendo sicurezza nella fruizione del settore, mentre le escort guadagnano di web reputation, con anche la possibilità di rispondere alle recensioni degli utenti. Il tutto garantendo la privacy per entrambi. Le classifiche indicano proprio il virtuosismo di questo meccanismo, ormai consolidato in questi 5 anni di attività: la possibilità di scegliere, sia per gli utenti come passare il loro tempo in maniera sicura e piacevole, sia per le escort, libere di lavorare mostrando i loro punti di forza facendo quello che le appassiona” – commenta Mike Morra, fondatore di Escort Advisor.