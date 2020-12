“Esercizi per accorgersi del mondo”, il nuovo libro dell’autore avellinese Livio Borriello.

Dopo la buona accoglienza riservata dalla critica a “Mica me” nel 2008, Livio Borriello pubblica

ora il suo secondo libro dal titolo

“Esercizi per accorgersi del mondo”

nel catalogo Altre Scritture,

collana Margini a Fuoco, di Transeuropa, editore da sempre attento al nuovo e al non convenzionale

(198 pagine, 12,97 euro).

Il libro raccoglie scritti pubblicati in Rete, ma ha l’ambizione di costituire un’opera nuova e

organica, non solo per l’aggiunta di numerosi brani inediti, ma per il lavoro di strutturazione e

rielaborazione, che li ha resi adatti alla pubblicazione cartacea, e ne ha prodotto un senso diverso.

Secondo Livio Borriello questa operazione di trapianto da un ambiente editoriale all’altro è oggi

indispensabile, in quanto “la scrittura elettronica si scrive ma non si legge, o si legge in maniera

veloce e superficiale, e per compensare quest’asimmetria è necessaria la sua riconversione sul

cartaceo”.

In

“Esercizi per accorgersi del mondo”

il

testo svolge un coerente discorso sulla percezione, quale

processo decisivo e preliminare di ogni atto psicologico, culturale, sociale, politico – articolato a

vari livelli attraverso l’utilizzo di molteplici codici espressivi. Ci sono i veri e propri “esercizi

percettivi”, in cui l’autore esplora nuove possibili condizioni del corpo, e che solo superficialmente

si possono confondere con tradizionali sperimentalismi linguistici, ci sono poi momenti di

definizione e teorizzazione del processo, e infine applicazioni e esemplificazioni, ovvero analisi che

hanno per oggetto la nostra realtà politico-sociale – lo strapotere della finanza, la degenerazione

della politica, i media e l’accelerazione elettronica del segno, l’immigrazione, il Covid, gli

influencer ecc.

Ne deriva una sorta di autopsia del reale contemporaneo, nel senso etimologico di ispezione diretta

attraverso i sensi, dunque un’analisi che, in quanto meglio fondata in una percezione profonda e

originaria della realtà, dovrebbe configurare una proposta culturale, sociale e politica nuova.

Breve nota biografica sull’autore

Livio Borriello.

È nato nel 1961 ad Avellino, dove vive. Ha collaborato a diverse riviste, cartacee e

web, di scrittura e critica letteraria. Nel 2008 ha pubblicato

Mica me

(edizioni OXP), che ha

riscosso ottima accoglienza critica.

Dalla quarta di copertina

Il vero evento del mondo, quello che dovrebbe sbalordirci ogni giorno, è forse il fatto che esista e

accada. E’ la sua ovvietà, che è straordinaria. Comprendere ciò, significa comprenderlo più

profondamente, e ci offre una chiave possibile per trasformarlo. C’è bisogno forse di un nuovo

approccio alla politica e all’analisi sociale, un approccio più radicale, fondato su un diverso

rapporto fra il sentire profondo dell’uomo e la realtà. Avvalendosi di una forma innovativa mutuata

dal blog e la scrittura elettronica, e utilizzando molteplici codici espressivi, l’autore spazia da

tematiche sociali di scottante attualità – lo strapotere della finanza, la degenerazione della politica,

l’accelerazione elettronica del segno, l’immigrazione, il covid – a sperimentazioni linguistiche e

percettive, da intense riflessioni sul tempo, sull’eros, sulla morte, a surreali fantasie comiche e

stralunati racconti di viaggio, seguendo il filo di un’ispirazione ondivaga ma coerente che replica la

complessità del mondo.

adsense – Responsive – Post Articolo