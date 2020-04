Esperti in diretta su Bassa Irpinia. Intervista al prof. Giulio Tarro, al dott. Franco Sellitto e Giuseppe Bianchino. Covid19 – fase due. Il video della diretta

In diretta Facebook sulla pagina di Bassa Irpinia oggi mercoledì 29 aprile sono andate in onda le interviste al famoso Virologo Prof. Giulio Tarro, al Presidente dell’ordine dei Medici di Avellino dott. Franco Sellitto e al dott. Giuseppe Bianchino dirigente dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Tema della discussione: Covid-19 – Fase due. Un evento organizzato dalle associazioni del territorio che ha visto in diretta anche i loro rappresentanti. Ecco la diretta

