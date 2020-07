Estate 2020 ai tempi del Covid 19

È arrivata l’estate nell’anno del Covid-19 e in molti cercano di mettersi alle spalle i ricordi del lockdown tra le spiagge e le piscine dei villaggi vacanze. Tra norme, divieti e precauzioni, le agenzie di animazione si ingegnano a fare il possibile per poter comunque allietare i soggiorni dei vacanzieri. Il responsabile di Animatur Jaco, con cui ho scambiato due parole qui in Calabria, precisamente a Sibari al Minerva Club Resort tra spettacoli esilaranti e coinvolgenti grazie alle qualità del capocomico Roberto Leone, la bella voce di G-Cole e l’energia del capo equipe Melania Massa, spiega le enormi difficoltà da superare per mantenere le distanze sociali e tutto quello che concerne il dpcm in materia di villaggi e animazione. Mascherina obbligatoria anche all’aperto e in spiaggia, nonostante il caldo, soprattutto quando si è in gruppo. Spettacoli sul palco evitando assembramenti e distanziando le sedute del pubblico se non congiunti. Si evita anche il contatto fisico. Insomma è tutto il contrario rispetto a quello che in genere fa un animatore ma la qualità in fondo riempie il gap. Se ripensiamo a due mesi fa, allora, siamo già fortunati ad essere così n spiaggia…

Felice Sorrentino

