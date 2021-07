Fantecele saluta la Sandro Abate dopo 4 anni.

Dopo 4 anni Fantecele lascia la Sandro Abate. Il suo saluto sui social.

Innanzi tutto io e la Asd Sandro Abate Five Soccer vogliamo ringraziare Roberto Dalia per la fiducia che ha sempre avuto in me e di avermi portato qui, senza di lui questa bellissima storia non avrebbero mai sucesso.

Oggi ho deciso di “lasciare” la Sandro Abate, una squadra, società e una famiglia che mi ha accolto nel 2017 in un momento particolare per me e per tutto il calcio a5! Mi ha “ridato” il mio gioco, con la serenità, pace e TANTISSIMA fiducia (anche se molto dipendeva da me stesso). Oggi, grazie a Dio, loro e ai miei compagni che sono passati qui in questi periodi sono riuscito a tornare in serie A e dimostrare quello che avevo lasciato in sospeso da anni, tornando addirittura a vestire di nuovo la maglia della nazionale (e anche questa ringrazio Roberto Dalia e Massimo Abate che mi hanno sempre detto anche quando non ci credevo piu: “tornerai in nazionale”. E così è stato anche qui.

Ho trovato tanti amici, ho conosciuto tante persone che porterò sempre nel cuore e come sempre non scrivo nomi per paura di scordare qualcuno (in 4 anni si conoscono tantissime persone haha).

Sicuramente mi mancheranno tante cose, ed esco a testa alta, consapevole di aver dato tutto me stesso dentro e fuori dal campo, per questi colori e questa città dove mio figlio è cresciuto e ha imparato tantissimo… non so nemmeno come poter ringraziare. Con molta fatica mio figlio è diventato un bambino educatissimo e intelligentissimo (anche se a volte fa qualche cavolata come buttare le uova della finestra perché ha visto che i ragazzi di Avellino fanno queste cose ad halloween hahahah).

Ma torniamo alla Sandro Abate…mi ricordo quando parlavo con Massimo Abate dicendo “porteremo la Sandro Abate in serie A e saremo una delle squadre più forte in Italia”. Ebbene è stato così! LA SANDRO ABATE È UNA DELLE SQUADRE PIÙ FORTE IN ITALIA. 💙

Vi porterò sempre nel cuore e sarò sempre grato per tutto quello che ho vissuto qui.

Qui è casa MIA e a casa uno ritorna sempre.. GRAZIE AVELLINO e a presto!

