Federazione Agronomi Campania – Nomina Maisto nel gruppo di lavoro della Regione, il presidente Picariello: “Agronomi profondi conoscitori del territorio campano e delle esigenze del settore agroalimentare””

Una delegazione della Federazione Regionale degli Ordini sei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Campania composta dal presidente Ciro Picariello, dal vicepresidente Carmine Maisto e dal segretario Walter Nardone è stata ricevuta dall’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo.

Al centro dell’incontro, la composizione del “Comitato per la nuova programmazione” che si è insediato l’altro ieri e che vede rappresentate diverse categorie professionali, ma non quella dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Campania.

La Federazione ha offerto il proprio fattivo contributo ai lavori del nascente Comitato nel disegnare le future strategie di sviluppo del settore agroalimentare campano e le modalità per poter utilizzare al meglio i fondi comunitari.

Tale disponibilità è stata immediatamente colta dall’assessore Caputo il quale ha inserito nel gruppo di lavoro “Misure agroambientali e forestali” il vicepresidente Carmine Maisto che è anche presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno.

“Gli Agronomi sono profondi conoscitori del territorio campano e delle esigenze del settore agroalimentare”, evidenzia il presidente Picariello. Che aggiunge: “Ribadiamo la nostra disponibilità a collaborare con l’Assessore e la struttura regionale e ringraziamo l’Assessore per aver voluto dimostrare immediatamente il riconoscimento alla nostra professionalità”.

