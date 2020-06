Nuovo lavoro discografico per Felice Conte che ha prodotto un nuovo brano, tutto autobiografico dal titolo “QUANDO SI NATO TU”. Brano dedicato a suo figlio. “Spero di arrivare a tutti voi e a tutte le persone che non riescono a diventare genitori, a chi non ha più un figlio, a chi ha avuto il mio stesso passato grazie grazie grazie… Amate la famiglia e i figli che e la cosa più preziosa. Buona visione e ascolta”, ha affermato Felice Conte.

adsense – Responsive – Post Articolo