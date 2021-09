Fesica Confsal) la segreteria provinciale di Avellino presente alla cerimonia dell’inaugurazione piazza Minopoli

Questa mattina si è tenuta a Monteruscello fraz di Pozzuoli la cerimonia organizzata dal comune in memoria della Guardia Giurata Giuseppe Minopoli, quale verrà intitolata una piazza ubicata tra via Amodeo Modigliani e via Gino Severino. Giuseppe Minopoli il 06 settembre 2008 con generoso slancio e determinazione fronteggiava due malviventi che armi in pugno entravano in un locale pubblico intenti a compiere una rapina, veniva mortalmente colpito da colpi di arma da fuoco Presente oggi a Moteruscello, Procope Pasquale responsabile vigilanza privata della segreteria provinciale di Avellino che sottolinea, – il gesto eroico che costa la vita alla guardia giurata Giuseppe Minopoli, ci fa capire l’importanza della vigilanza privata nella sicurezza collettiva-

