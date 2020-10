FESTA DEI NONNI 2020 ALLA VILLA AZZURRA DI SCISCIANO

Il 2 Ottobre in occasione della festa dei nonni, la Direzione e il titolare Dott Luigi Ambrosino della Villa Azzurra di Scisciano, sono soliti organizzare con l’I.C.”Omodeo– Van Beethoven” di Scisciano e S.Vitaliano, il concorso per gli alunni della Scuola “i Nonni raccontano” giunto ormai alla IV°Edizione e alla Villa Azzurra venivano premiati i vincitori del Concorso e venivano allietati i vecchietti con il coro dell’Istituto guidato dal Prof. Edoardo Spera. Quest’anno a causa del virus Covid 19, che ha provocato parecchie sofferenze agli anziani, la cerimonia didattica e culturale non è stata effettuata. I Nonni della villa Azzurra, però, hanno potuto, assistere,ugualmente ad un evento ludico, organizzato dallo stsff dirigenziale che ha voluto regalare agli ospiti della casa alcune ore di spensieratezza e di gioia. Nell’occasione sono stati festeggiati, inoltre, gli 80 anni della Prof.ssa Lucia Pesapane. Lo staff Dirigenziale della Casa Albergo ha partecipato all’evento con un’altra iniziativa solidale, donando alla D.S. dell’Ist. “Omodeo – Van Beethoven” Prof.ssa Rosanna Lembo e alla scolaresca 300 Mascherine Chirurgiche e due Termoscanner per la prevenzione Covid-19: uno scambio di affetto ed amicizia molto gradito dai titolari dei due Istituti. (Pasquale Iannucci)

