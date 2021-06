Filtro Carburante, quando sostituirlo e perchè

Il filtro carburante è installato nella linea di aspirazione del motore, e la sua funzione è quella di pulire le particelle solide dal carburante. Il componente utilizzato come filtro principale di flusso è riempito principalmente con un materiale simile alla carta. Senza il filtro del carburante, le impurità penetrerebbero senza ostacoli nella pompa del carburante e nel sistema di iniezione del motore, causando costosi danni conseguenti. Nel campo dei filtri per carburante, si deve distinguere tra filtri per benzina e per diesel.

I primi, quelli a benzina, sono installati con il loro alloggiamento in plastica o in metallo leggero direttamente “in linea” nella linea di aspirazione alla pompa benzina o nella linea di pressione tra la pompa e la valvola di iniezione.

Il filtro diesel, rispetto al filtro benzina, ha un design a cartuccia con una flangia su un lato. Grazie alla sua posizione di installazione verticale, svolge un altro importante compito: la separazione dell’acqua causata dalla condensa e dalla scarsa qualità del combustibile.

Anche gli impianti GPL o metano hanno bisogno di filtri per trattenere impurità che si accumulano nei serbatoi dei distributori per scarsa manutenzione. Talvolta nei filtri si può anche trovare limatura di ferro. Il filtro del carburante va sostituito a intervalli regolari durante la manutenzione ordinaria di un veicolo. Se ciò non avviene, il filtro può intasarsi con l’aumentare del chilometraggio, il che porta ad una notevole ostruzione del flusso di carburante. Un filtro intasato può causare, tra l’altro, una notevole riduzione delle prestazioni del motore o un blocco completo del flusso di carburante.

Il cambio del filtro del carburante fa parte dell’ordinaria manutenzione di un veicolo e prolunga la vita della pompa della benzina. Questo elemento trattiene i residui presenti nel carburante, ma con il passare del tempo si ostruisce e le sue prestazioni diminuiscono; un filtro bloccato riduce la pressione e il volume della benzina nell’impianto di alimentazione. Se l’automobile perde potenza, il responsabile potrebbe proprio essere un filtro troppo sporco, sostituiscilo quindi rispettando la frequenza indicata dalla casa produttrice.

Le possibili cause possono essere la scarsa qualità del carburante a causa di carburante contaminato, di perdite nei tubi o anche di un chilometraggio molto elevato. In inverno, il gasolio può anche formare grumi e intasare il filtro.

La presenza di acqua nei serbatoi delle auto a gasolio crea un altro fenomeno assai dannoso, vale a dire la formazione di fanghi o mucillagini a causa dell’azione batterica di microrganismi e funghi che si moltiplicano anche in assenza di ossigeno e a elevate temperature. Tali fanghi producono corrosione delle parti metalliche e intasamento dei filtri e dei sistemi di alimentazione.

Se il filtro del carburante è intasato, è possibile riconoscerlo dai seguenti sintomi:

Il motore si avvia male o non si avvia affatto o si spegne durante la guida, la spia di controllo del motore si accende. La potenza del motore diminuisce. Quando si accelera il veicolo scatta in modo irregolare.

Come sostituire il filtro carburate

Di solito è abbastanza facile cambiare il filtro del carburante. Nella maggior parte dei veicoli i filtri del carburante sono facilmente accessibili. Nel caso di un diesel, il filtro nel vano motore può essere rimosso: è sufficiente rimuovere il sensore e scollegare i tubi flessibili del carburante o i loro morsetti. I filtri del carburante, invece, sono di solito installati sul pavimento del veicolo o nella zona della palude e si trovano lungo il condotto del carburante guidato. Con l’aiuto di una piattaforma di sollevamento o di una fossa in officina, l’accesso al filtro del carburante con successiva sostituzione non è un problema rilevante. Anche per questo non sono necessari utensili speciali.

