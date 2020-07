AVELLINO. Fiorentino Sullo: l’urbanistica e la riforma mancata, visione egualitaria di un uomo tra silenzi e coscienze assopite

Si terrà il prossimo lunedì 13 luglio alle ore 16.00 il convegno organizzato dalle Commissioni Formazione e Lavori Pubblici dell’ordine degli architetti della provincia di Avellino, in modalità webinar, dal tema “ Fiorentino Sullo: l’urbanistica e la riforma mancata, visione egualitaria di un uomo tra silenzi e coscienze assopite”. Apriranno l’evento formativo, con un saluto, l’arch., presidente dell’ordine degli architetti di Avellino, l’arch., presidente dell’ordine degli architetti di Roma e il dott., Sindaco di Castelvetere sul Calore. Introdurranno il consiglieree l’arch.. Modererà l’arch., vice presidente dell’ordine degli architetti di Avellino. Interverranno l’arch.sul tema: Leonardo Benevolo a Brescia, un’esperienza nel solco delle idee di Fiorentino Sullo, il prof., dell’Università La Sapienza di Roma, sul tema Con lo sguardo rivolto all’Europa: Fiorentino Sullo ai confini del possibile, il prof.dell’Università di Cagliari, sul tema: Che ha fatto Sullo e come ripeterlo, l’arch., assessore all’urbanistica della Regione Campania, sul tema: Sullo e la riforma tradita. Concluderà l’on., politico e giornalista, sul tema: La riforma urbanistica di Sullo e il declino del riformismo degli anni ‘60. Con questo appuntamento l’Ordine degli architetti dedica una giornata di studio e di approfondimento con qualificati relatori, su, indiscusso e per certi aspetti ingombrante protagonista di una pagina complessa della politica italiana del dopoguerra e della riforma mancata dell’urbanistica che avrebbe potuto stravolgere l’assetto territoriale e l’economia dei Comuni italiani. Tutto questo, come dichiara il presidente Petecca, nel periodo in cui ricorre il ventennale della morte.