FISCIANO (SA). ANNAROSA SABBARESE: “IO VOLTO NUOVO PER IL SOCIALE E LO SVILUPPO DELLE FRAZIONI”

Il Comune di Fisciano di nuovo alle urne, una cittadina dove è presente l’Università di Salerno con storia e tradizione, una civica Città in crescita e sviluppo, ove si ripresenta il Sindaco uscente Vincenzo Sessa sotto il simbolo della civica: “Insieme per Fisciano”

Abbiamo incontrato, Annarosa Sabbarese, volto nuovo a questa sessione elettorale che appoggia l’attuale primo cittadino Vincenzo Sessa con la civica: “Insieme per Fisciano”.

E’ alla dott.ssa Annarosa Sabbarese che chiediamo il perché della sua decisione a far politica”. “Ciao a tutti, mi presento sono Annarosa Sabbarese e mi propongo a voi per spiegare le motivazioni per cui, la prima volta qui a Fisciano, mi sono decisa a scendere in campo per dare il mio modesto contributo alla mia collettività,affinché questo territorio continui a crescere, e ad essere sempre più accogliente e vivibile, a far parlar di se per le sue bellezze, la storia, la cultura e l’università che porta sul territorio giovani studenti. Confesso che ho pensato alla mia candidatura per dare supporto politico, considerato il suo instancabile impegno al Sindaco uscente Vincenzo Sessa. La cosa che propongo in primis è dare voce alle frazioni e come obiettivo principale ho quello di portare avanti il principio di democrazia rappresentativa, voglio essere la voce delle persone che mi sceglieranno come rappresentate e vorrei cercare di avvicinare sempre di più i giovani alla politica e essere il loro punto di contatto con l’amministrazione comunale”.

Dott.ssa Sabbarese lei giovane Ingegnere Informatico,intende portare anche la sua cultura di studi a supporto della Città? “Per me, è fondamentale che anche il comune di Fisciano si evolva in ambito tecnologico e io che ho come lei diceva,una cultura informatica, posso mettere a disposizione le mie conoscenze e le mie competenze per attuare la transizione digitale e rendere Fisciano una Città sempre più SMART.

Dott.ssa Sabbarese, un messaggio ultimo da mandare agli elettori? “Grazie a tutti per la fiducia che vorrete accordarmi, sarò per i Cittadini e per la mia collettività un riferimento certo e concreto”.

Francesco Di Crescenzo

