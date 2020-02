FISMIC IRPINA. “Depurazione: la Provincia ci pensa”

L’incontro tenutosi l’altro giorno in Provincia ha aperto una fase di valutazione per un possibile intervento dell’Ente Provincia nella gestione della depurazione in Irpinia, evitando l’ingresso dei privati in un settore molto delicato .

La delegazione guidata dal segretario generale Giuseppe Zaolino ed allargata alle Rsu unitarie e ad alcuni dipendenti dell’AsiDep ha informato il Presidente Domenico Biancardi della reale possibilità di una sinergia pubblica tra AsiDep ed Ente Provincia con l’obiettivo di difendere l’ambiente e l’occupazione ed evitare una possibile infiltrazione della camorra in un settore ad alto rischio .

Desidero ringraziare pubblicamente il Presidente Biancardi per la disponibilità e per l’attenzione al tema della depurazione .

La possibilità che IRPINIA AMBIENTE ed ASIDEP, possano collaborare con reciproca convenienza è alla base della valutazione che il Presidente Biancardi si è riservato non escludendo una possibile manifestazione di interesse che metterebbe tutti d’accordo.

adsense – Responsive – Post Articolo