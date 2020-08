FITA CAMPANIA: Premio Campania Felix, Festival di Regia Teatrale, Contest monologhisti Festival. I tre bandi disponibili su fitacampania.

Pubblicati nel sito www.fitacampania.it è possibile trovare i bandi di selezione per il Premio Campania Felix 16^ ed. 2020 – Festival di Regia Teatrale Nazionale 2020 – Contest monologhisti Festival Nazionale 2020.

Il bando per il Premio Campania Felix 16^ ed. 2020 ha come nuova scadenza il 29 novembre 2020, il Premio Regionale riprende dopo i grandi traguardi di questi anni e soprattutto dell’ultima edizione che ha visto la partecipazione di ben 51 spettacoli candidati alla finale! Con grandi sforzi il Comitato porta avanti l’evento che dà spazio a tutte le compagnie interessate. Il Premio è la vetrina più ampia del teatro amatoriale. Tutti gli spettacoli sono inseriti nel circuito nazionale del GRAN PREMIO DEL TEATRO AMATORIALE 2020.

Il Festival di Regia Teatrale Nazionale 2020 è rivolto a tutti i registi o aspiranti tali. F.I.T.A. Campania offre agli iscritti della Federazione la possibilità di sprigionare ed esprimere la propria creatività registica con un breve testo uguale per tutti (circa 4/5 pagine in tutto). Ogni regista sarà libero di interpretarlo e plasmarlo, cercando le soluzioni più diverse ed originali. Le “mani libere” dal testo e dal contesto originale produrranno tanti spettacoli diversi per quanti saranno i partecipanti, nonostante la base di partenza sia uguale per tutti.

Il Contest monologhisti Festival Nazionale 2020, ideato da FITA Lazio, giunge alla seconda edizione in Campania. Indice è il “MonoVideoContest” #fitacampania per selezionare due partecipanti (un’attrice e un attore) alla finalissima nazionale, che si svolgerà presso il Teatro Fàrà Nume a Roma (Ostia), via Baffigo, nel prossimo autunno.

“La Campania ed il teatro devono ripartire –commenta, Vincenzo Ascione, Presidente Regionale FITA Campania – il Premio Campania Felix 16^ ed. 2020 – il Festival di Regia Teatrale Nazionale 2020 – il Contest monologhisti Festival Nazionale 2020, sono importanti opportunità per aprire il sipario e dare sfogo alla bravura, alla competenza ed al divertimento”

“Si riparte, finalmente, dopo un triste periodo – afferma, Pasquale Manfredi, responsabile delle manifestazioni nazionali FITA – Gli artisti teatrali si sono visti costretti a dover interrompere la loro attività con la chiusura forzata dei teatri (così come è accaduto al cinema, alla lirica, alla danza, alle biblioteche, oltre le tante istituzioni culturali e musei) è giunto il momento di ritornare alla normalità”

