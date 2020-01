FlixBus: nuovi collegamenti con l’Irpinia. Ecco quali

🔊 Ascolta l'articolo

FlixBus continua a puntare sull’Irpinia e amplia la rete di collegamenti con il territorio: sono infatti già attive connessioni dirette tra Avellino e Grottaminarda e 12 nuove destinazioni in Basilicata e Puglia.

L’espansione dei collegamenti con Grottaminarda risponde a un’esigenza di mobilità sempre più sentita dai passeggeri campani, ed è in linea con la volontà di FlixBus di costruire una rete capillare che colleghi anche i piccoli centri italiani, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale e alla creazione di nuova mobilità fra le aree meno connesse.

Avellino: Matera, Brindisi e Lecce fra le nuove destinazioni.

Da oggi, la rete di collegamenti disponibili in partenza dal capoluogo irpino si arricchisce di nuove destinazioni in Basilicata e Puglia.

In Basilicata si possono ora raggiungere, fino a due volte al giorno, Lavello in poco più di un’ora e mezza e Matera in poco più di tre ore e mezza.

In Puglia, invece, si può ora arrivare senza cambi a Brindisi e Lecce, che si aggiungono a Bari e a Taranto fra le grandi città raggiungibili nel Tacco d’Italia, e in varie altre località della regione, tra cui località costiere di richiamo come Polignano a Mare, Ostuni e Gallipoli, e importanti centri dell’entroterra come Gravina in Puglia e Altamura.

Si innalza inoltre la frequenza sui collegamenti con Roma, ora raggiungibile senza cambi fino a sei volte al giorno, e restano attive le connessioni con molti dei principali centri del Paese, tra cui Firenze, Bologna, Milano e Torino, a beneficio dei numerosi fuorisede avellinesi, studenti e lavoratori, tenuti a spostarsi frequentemente tra la città di domicilio e quella di origine.

Più collegamenti anche con Grottaminarda, potenziati i collegamenti con Roma.

Anche da Grottaminarda si ampliano i collegamenti disponibili: dalla città è ora possibile arrivare senza cambi a Lavello e Matera in Basilicata e a Gravina in Puglia, Altamura, Spinazzola e Candela in Puglia. Vengono inoltre potenziati i collegamenti con Roma, ora raggiungibile due volte al giorno con una corsa la mattina e una la sera.

adsense – Responsive – Post Articolo